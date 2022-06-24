美參院通過收緊槍管法案 最高法院允公共地方攜槍自衛

美國近來槍擊案頻生，國會及多個州分提出收緊槍管法案。在多位共和黨議員支持下，美國參議院通過近30年來，國會最重大的收緊槍管法案。美國最高法院近日裁定，紐約州其中一條槍管法案違憲，應允許民眾在公共地方攜帶手槍自衛。

美參議院兩黨達成共識 本周投票通過收緊槍管法案 【下一頁】

參議院周四（23日）表決《兩黨社區更安全法》（Bipartisan Safer Communities Act），結果以65票贊成比33票反對通過，當中有15名共和黨參議員投下贊成票。今次亦是美國國會在近30年來，就槍擊事件通過的最重大收緊槍管法案。

新法規定對21歲以下購槍人士作更嚴格背景審查，撥款150億美元（約1,167億港元）提升學校安保與精神健康計劃，以及鼓勵各州設立「紅旗」（red flag）禁止被視為有威脅人士購槍，並同時堵塞俗稱「男友漏洞」（boyfriend loophole）的情況，禁止被判虐待他人的未婚伴侶人士購買槍支。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）強調，今次法案無法根治美國的槍擊暴力問題，卻是參議院多年來邁向正確處理槍管問題的一大步。總統拜登（Joe Biden）支持新法，稱將有助保護美國人民，促請眾議院及時表決法案。

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然而，最高法院同日以6比3裁定，紐約州新槍管法案中，要求民眾需展示特殊理由才可申請在公共地方攜槍自衛的法案屬違憲。大法官湯瑪士（Clarence Thomas）表示，沒有一項憲法權利需要向政府官員展示需求後才可行使，紐約州的槍管法不符合憲法第二修正案賦予民眾有關在公共地方攜槍自衛的權利。

拜登批評裁決，指是有違常識及憲法，更稱此事將嚴重影響所有美國人。拜登表明，經過近期的連串大型槍擊事件後，美國社會應為保護其他美國民眾做得更多。

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責任編輯：吳漢培

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