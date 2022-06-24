【香港經濟】政府經濟顧問：只要疫情續受控　料經濟升勢持續

政府經濟顧問梁永勝表示，未來數月經濟復蘇步伐或會波動，但只要疫情繼續受控，預料升勢會持續，整體經濟活動會慢慢恢復。

梁今早在電台節目表示，疫情在4月起緩和，加上社交距離措施放寬，帶動出口、零售及營商氣氛好轉，中小企收益及採購經理指數皆升，失業率下跌。

被問今年香港能否達到預期經濟增長1%至2%的目標，梁指，該預測是根據5月中的經濟數據，過去一個多月環球通脹加劇，主要央行收緊貨幣政策幅度加大及速度加快，拖慢環球經濟增長動力，但內地經濟反彈表現勝預期，本地零售信心回升，有望取得平衡。

料第二輪消費券進一步支持本地消費需求

政府將8月派發第二輪消費券。梁永勝表示，今輪新增兩家儲值支付營辦商，相信會有新一輪宣傳攻勢，按照去年經驗，當疫情緩和時推出消費券，可配合市民積壓已久的消費意欲，且商戶亦會推出優惠，相信對本地消費需求有進一步支持。

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