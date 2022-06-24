香港恒生大學舉辦一年級網上講座　全方位支援DSE考生及家長迎接放榜

香港恒生大學（恒大）將於香港中學文憑試（DSE）7月20日放榜前舉辦一系列一年級網上講座，提供學科資訊、聯招改選攻略、疫下放榜需注意的事項等，全方位支援文憑試考生及家長，讓他們有充足準備迎接放榜日。



其中「聯招改選策略講座」由香港輔導教師協會代表葉偉民主講，內容聚焦放榜後聯招改選要點，幫助DSE考生善用最後一次聯招改選，增加大學取錄機會。而「家長講座：你準備好了嗎？疫下放榜家長需要注意的事」則邀得關注青少年精神健康的香港神託會青年新領域註冊社工陳允波，介紹各種舒緩壓力的方法，助家長與子女攜手籌劃升學前路。



此外，恒大亦會舉辦多個介紹入學及課程的網上講座，介紹25個學士課程及放榜後招生安排。活動詳情如下：

有興趣參加網上講座的考生和家長，請登入活動網頁報名：https://bit.ly/3OpU3sW

▲ 香港恒生大學將舉辦多場課程及不同類型的講座，全面支援學生放榜。

香港恒生大學簡介：



香港恒生大學是一所非牟利、私立並以博雅教育為主導的大學。大學現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，共有超過6,000名全日制學生。作為一所住宿型院校，香港恒生大學採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，把優質教學和學生的全方位發展訂為最優先目標。



矢志成為一所區內具領導地位的私立大學，香港恒生大學以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、住宿式書院制度結合生活與學習、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究、與優質的學生發展/支援服務。大學在 2021 年英國泰晤士高等教育（THE）「大學影響力排名 2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首 200 名。大學致力培育年青人成為具明辨思維、創造力、人文關懷、道德價值 觀和社會責任的人才。



(特約)