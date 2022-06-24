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【大行報告】花旗：長實今年中港合約銷售料僅100億至150億元、低於正常水平　酒店業務料優於去年

股市 12:10 2022/06/24

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【大行報告】花旗：長實今年中港合約銷售料僅100億至150億元、低於正常水平　酒店業務料優於去年

花旗指，受疫情影響，長實 （01113） 黃竹坑第三期推盤時間或會推遲至今年底或明年上半年，加上內地項目因過去數年未有購置新地，令可銷售資源減少，預期今年中港整體合同銷售額將會低於正常年份的200億至300億元，預期只有100億至150億元。花旗予長實目標價50.5元，評級維持「中性」。

寫字樓方面，中環甲級寫字樓需求仍然疲弱，空置率居高不下，租金亦徘徊於低水平。花旗稱，長實觀察到不少租客尋找單位承租，但同時要求削減租金，目前長江中心每月呎租約100至110元。現時長江中心2期正在興建中，項目提供高樓底及極佳海景，將於明年開始放租。

第五波疫情的租金支援不多

由於零售組合的基本租金基於已大幅回落，故第五波疫情對租金未有太大下調壓力，而且此輪疫情的租金支援也不多。

李澤鉅：回購顯示對資產及管理團隊有信心【下一頁】

酒店業務首季雖受疫情衝擊，但長實估計今年酒店業務優於去年，不僅長租公寓表現理想，日租酒店在嚴控成本下亦有好表現，餐飲及staycation亦增加。長實已入紙申請將兩間酒店改建為住宅，另外兩間酒店改建為商業用途，相信改建後回報更高，目前正待政府審批。

英國酒館銷售額仍較疫情前低約一成

英國酒館方面，長實認為今年仍是具挑戰性的一年，整體營運仍受到通脹及疫情所影響，相信2023年回復正常化，目前酒館銷售額仍較疫情前低約一成，預期今年息稅前利潤難以回到疫情前水平。

花旗稱，長實出售飛機租賃業務及倫敦甲級商廈5 Broadgate後，集團已變成淨現金水平，集團持續尋找更多潛在併購機會，而長實於5月以來更積極進行股份回購。

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港股 長實集團（01113） 空置率 物業出租 Staycation 疫情 花旗銀行 目標價 回購 大行報告

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