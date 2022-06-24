【遊戲熱話】任天堂Switch Online App停止支援iOS13　多款iPhone受影響

▲ 任天堂早前宣佈，將於今年夏天更新Switch Online的iOS版本，預計新版本將不再支援iOS 13系統。

部分Switch玩家喜歡在iPhone或iPad上，以Switch Online App玩線上遊戲、或與朋友對戰。但任天堂早前宣佈，將於今年夏天更新Switch Online的iOS版本，預計新版本將不再支援iOS 13系統。

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據悉，Switch Online的iOS版在更新後，未來僅支援iOS 14以上系統的機型。至於iPad方面，可相容的機型包括iPad Air 第二代、iPad mini 第四代、iPad Pro 11 吋第一代、iPad Pro 12.9 吋第一代、iPad Pro 9.7吋、iPad Pro 10.5 吋與iPad第五代後的機型。

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若玩家仍還在使用較舊的機款，如iPhone 5S、iPhone 6、iPhone 6 Plus與iPad Air第一代，新版Switch Online將無法支援。至於Android版本的Switch Online，官方則並未有公布。

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責任編輯：廖淑瑩



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