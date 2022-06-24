【糧食供應】全球糧食供應有救？　英國將協助烏克蘭出口逾2千萬噸穀物

▲ 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國願意協助烏克蘭南部海岸的排雷行動，並正向船隻提供保險，運送滯留在烏國的數百萬噸穀物。（法新社圖片）

俄烏戰事導致黑海沿岸港口被鎖，作為全球最大糧食生產國之一的烏克蘭，無法出口存放在糧倉逾2000萬噸的糧食，間接影響全球食品價格。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國願意協助烏克蘭南部海岸的排雷行動，並正向船隻提供保險，運送滯留在烏國的數百萬噸穀物。

【食品通脹】野村集團警告 亞洲食品通脹最高點仍未來臨

約翰遜受訪時表示，倫敦的保險市場早前已將烏克蘭地區列入高風險名單，運輸成本急升。故英國正在與土耳其、聯合國合作，試圖在黑海建立一條安全的海上走廊。但俄國表態，希望西方能首先解除部分制裁，促進糧食和化肥出口。

英國外相卓慧思（Liz Truss）也指出，需要在7月，亦即是農民下次收成之前，採取緊急行動，以維持供應。

非洲國家受災最嚴重

同時，約翰遜承諾英國將向受全球食品成本上漲、化肥短缺影響最嚴重的國家提供3.72億英鎊（約35.85億港元）的資助，其中包括向聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）提供1.3億英鎊（約12.53億港元）援助金。

約翰遜表示，將提供人道主義援助，以增加受災最嚴重的非洲國家獲得食物的機會。

【疫市營商】特色咖啡店舒壓 吸客靠口碑新鮮感

【商場翻新】斥資3億港元 新城市廣場建「全方位空間活化計劃」

責任編輯：李智美