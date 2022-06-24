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【糧食危機】 G7國家擬推動豁免生物燃料強制規定 以抑制糧價

環球政經 17:56 2022/06/24

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據《路透社》3位知情人士報道，德國和英國在內的一些 G7 國家官員在上周日（19日） 開會時透露，將推動臨時豁免生物燃料的授權，以應對飛漲的糧食價格。

一位英國政府官員指，「我們非常熱衷於探討豁免生物燃料的強制規定，以確保農作物優先用於食品消費，而不一定用於燃料」，而加拿大農業部的一位發言人也指，「生物燃料的強制規定在工作層面處於初步討論階段」。

目前尚不清楚 G7 成員國包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國及美國是否廣泛支持暫時放棄對生物燃料的強制規定，而石油和天然氣價格的飆升也增加了對農作物能源的需求。

今年用於生物燃料的作物價格上漲，小麥和玉米上漲了約四分之一，而豆油上漲了約五分之一，國際食品政策研究所 （International Food Policy Research Institute）高級研究員格勞伯（Joseph Glauber）指，「在食品價格高企時期，這些規定確實需要走下坡」，他又補充指，盡管放棄對生物燃料的強制規定會使一些國家的燃料價格略微上漲，但有助於降低食品價格。

根據世界資源研究所（WRI）的數據，美國多達 40% 的玉米作物用於乙醇與汽車汽油混合，5%用於運輸燃料，而歐洲穀物產量的 10% 用於燃料，然而英國的可再生運輸燃料協會（the Renewable Transport Fuel Association）表示，放棄生物燃料的強制規定將無濟於事，因為農民只會得到不適合人類食用的低等級小麥。

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責任編輯：關海儀

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