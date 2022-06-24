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英研究：新冠疫苗助全球減少近2,000萬人死

環球社會熱點 11:49 2022/06/24

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新冠肺炎疫情肆虐逾兩年，科學家及時研發新冠疫苗拯救大量生命。英國倫敦帝國理工學院周四（23日）在國際醫學期刊發表研究，發現接種新冠疫苗第一年以來，疫苗讓全球2,000萬人免於死亡、新冠死亡人數減少超過一半。

美研究：BA.4及BA.5或逃避抗體攻擊 兩類人增感染風險 【下一頁】

倫敦帝國理工學院（Imperial College London）周四在《刺針》（The Lancet）發表一項經同儕審查的大型研究，證明接種新冠疫苗能有效預防患者死亡。

研究搜集從2020年12月8日起的一年內、來自185個國家及地區的官方及推測數據，估計在未有疫苗的情況下，疫情可能導致全球最多3,140萬人死亡。研究指由於及時開發新冠疫苗，首年有超過43億人接種，有效將全球死亡數字減少1,980萬宗，包括美國及印度分別減少420萬及190萬人死亡。

挪威疫情拖累致延後 未來女王隔5個月再慶生 【下一頁】

研究指，疫苗將全球新冠死亡數字減少63%，當中富裕國家及中等收入國家最受益，合共減少1,220萬名患者死亡，反映全球疫苗分配不均。研究認為，若世界衛生組織 （WHO）去年底達成為低收入國家4成人口接種疫苗的目標，將額外拯救60萬人生命。

首席研究員沃森 （Oliver Watson）表示，新冠疫苗能拯救大量民眾生命，如果全球沒有廣泛接種疫苗，新冠疫情將是「災難性」。不過，報告未有包括中國的數據。

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責任編輯：郭麗明

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