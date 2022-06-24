倫敦希斯路機場英航職員擬罷工 勢影響暑假旺季運作

夏季是旅遊旺季，英國倫敦希斯路機場料迎來大量人流。但希斯路機場數百名英航員工投票決定，將就薪金問題在夏季罷工。工會將在未來數日決定確日期，英國航空對投票結果表示失望。是次希斯路機場罷工料影響乘客，包括增加辦理登機手續時間。

英國港人最愛升學校區 兩大熱點不入十大？ 【下一頁】

英國總工會（GMB）及團結聯盟（Unite unions）的英航員工周四（23日）就夏季罷工舉行投票，結果約500名成員中，約94.7%贊成罷工，而GMB亦有95%成員支持。英國航空公司表示，對投票結果感到非常失望，將致力與工會談判找到解決方案。

工會表示，確切日期將在未來數日內決定，並指企業在疫情期間減薪一成，但英航管理層已恢復疫情前的薪金水平，但地勤人員卻未有。GMB發表聲明批評，英航試圖以一次性獎金形式發放早前削減的1成薪金，為工會成員提供甜頭，但未有意恢復疫情前薪金水平。

英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片） 【下一頁】

若雙方談判破裂，將有約700人參與罷工行動，僅為希斯路機場不足一半的英航員工，而且多數負責地勤登機報到的工作。據報希斯路機場3號及5號航站樓營運將受影響，包括旅客辦理登機手續時間或延長。

英國政府敦促雙方共同尋找解決方案，並指罷工行動只會增加乘客的痛苦。首相府發言人表示，政府預料英航將採取緊急措施，盡量減少罷工造成的影響。希思路機場發言人指，機場將支援英國航空公司，盡量減少可能會對乘客造成的影響。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀