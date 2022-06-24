【跨境理財通】中港監管機構討論將持牌券商納入跨境理財通計劃

金管局副總裁劉應彬、證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀今出席香港投資基金公會會議時表示，香港監管機構正與人行和中證監討論將持牌券商納入跨境理財通計劃，商討擴大跨境理財通涵蓋產品種類，並研究允許銀行在執行銷售時給予投資建議。

不過，劉應彬和蔡鳳儀未有詳細說明時間計劃。劉應彬重申，留意到業界冀放寬理財通部分監管要求，局方未來會檢視產品種類、風險、銷售安排等，探討潛在放寬及優化方向。他強調計劃要符合3個司法管轄區的監管要求，不少市民亦未曾跨境投資，故有關計劃要循序漸進，冀市場有耐性，只要內地監管部門對理財通銷售渠道感到舒適，相信優化、放寬會隨之而來。蔡鳳儀則指，與中證監的討論良好，正處理理財通中長期拓展。

政府早前書面答覆立法會議員質詢時指出，目前共有24家合資格香港銀行已開始與其內地夥伴銀行開展跨境理財通業務。

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