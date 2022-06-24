【烏克蘭戰爭】終成歐盟候選國 澤連斯基：「一場勝利」

歐盟領袖峰會日前正式宣布，批准烏克蘭獲得候選成員國資格。烏克蘭總統澤連斯基歡迎歐盟的決定，並宣稱今次是「一場勝利」。同時，另一前蘇聯加盟國摩爾多瓦亦獲得候選成員國資格。

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峰會在周四晚上（23日）批准，烏克蘭與摩爾多瓦（Moldova）獲得候選成員國資格。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）隨即回應，表示獲得候選成員國資格是一個獨特及歷史性時刻，並稱「烏克蘭的未來就在歐盟」。

澤連斯基宣稱今次是一場勝利，指烏克蘭已等待120日及30年，分別代表俄烏戰爭及烏克蘭從前蘇聯獨立的日子。澤連斯基更表示，

「現時我們將會擊敗敵人。」（And now we will defeat the enemy.）

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，歐盟今次的歷史性決定將就現時地緣政治形勢，向俄羅斯傳達強烈的訊號。雖然普遍認為正式成為歐盟成員國可能需時甚長，但歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）相信，烏克蘭與摩爾多瓦會盡快實施必須的改革。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）早前指出，烏克蘭的候選成員國資格將釐清多年以來的模糊狀態，即確認烏克蘭為歐洲一部分，而非俄羅斯世界（Russian world）的其中一員。

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責任編輯：吳漢培