【烏克蘭戰爭】終成歐盟候選國 澤連斯基：「一場勝利」

歐盟領袖峰會日前正式宣布,批准烏克蘭獲得候選成員國資格。烏克蘭總統澤連斯基歡迎歐盟的決定,並宣稱今次是「一場勝利」。同時,另一前蘇聯加盟國摩爾多瓦亦獲得候選成員國資格。

峰會在周四晚上(23日)批准,烏克蘭與摩爾多瓦(Moldova)獲得候選成員國資格。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)隨即回應,表示獲得候選成員國資格是一個獨特及歷史性時刻,並稱「烏克蘭的未來就在歐盟」。

澤連斯基宣稱今次是一場勝利,指烏克蘭已等待120日及30年,分別代表俄烏戰爭及烏克蘭從前蘇聯獨立的日子。澤連斯基更表示,

「現時我們將會擊敗敵人。」(And now we will defeat the enemy.)