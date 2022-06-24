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【港交所388】歐冠昇：已有180間公司向港交所遞交A1上市申請　目前市場條件正在改善

股市 10:48 2022/06/24

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【港交所388】歐冠昇：已有180間公司向港交所遞交A1上市申請

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）表示，目前已經有180間公司向港交所遞交A1上市申請，是一個很高的數字，有見市場正在逐漸升溫，期待未來會有更多好事發生。他指，新股市場與宏觀經濟的聯繫緊密，因此過去一段時間，並不單是香港新股市場表現低迷，在美國和全球其他市場的表現亦相似。

冀鼓勵更多公司上市

被問及如何看待港交所在過去六個月的集資規模跌出全球前五，他指，過去六個月全球資本市場乾涸，若單看六個月的集資額數據，部分交易所只要有一間當地大型公司上市集資，就已經能夠有較好排名。他強調港交所會更專注長期發展，更重要的是遞交上市申請的公司數量，目前市場條件正在改善，希望這能鼓勵更多的公司上市。

而在中美監管審計問題上，歐冠昇回應指，希望可以看見中美雙方有好的解決方案，令公司能夠自由地選擇在何地上市，而當東西方聯繫更加緊密時，企業選擇港交所上市的意願就越大。

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記者：梁安琪

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