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【FedEx】FedEx第四財季收入按年增8%略遜預期　全年多賺12%

股市 10:59 2022/06/24

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FedEx聯邦快遞（美：FDX）公布，按照非一般會計準則計算，截至5月底止的第四財季收入244億美元，按年增8%，略遜市場預期。季內淨利潤為18億美元，按年增32%，每股盈利6.87美元，按年增37%。

全年業績方面，2022財年收入為935億美元，按年增11%，淨利潤按年增12%至55億美元，每股盈利按年增13%至20.61美元。

燃油附加費增加　帶動營業利潤增長

公司指，經調整的第四財季營業利潤為22.3億美元，錄得按年提高主要是由於收入管理行動，包括每個運輸部門的燃料的有利的淨影響，以及較低的可變報酬費用。這些因素被經濟增長放緩和供應鏈中斷導致的運輸需求下降，以及較高的外購運輸和工資率部分抵消。

在收入管理行動的推動下，包括增加燃油附加費，公司第四財季經營業績有改善。受疫情封城、地緣政治不確性和經濟增長放緩的影響，全球運量疲軟，部分抵消了按年增長的幅度。

對於2023財年，該公司預計，在按市價計算之退休計劃會計調整和與業務優化措施有關的成本前，攤薄每股收益為22.45美元至24.45美元。

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