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【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛插22%、一手帳面蝕956元　數碼港：首間培育獨角獸上市

新股IPO 20:18 2022/06/24

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【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛出師不利大插22%　一手帳面蝕956元

快狗打車GOGOX （02246） 正式登陸港股，開市初段曾升逾7%最高見23.15元，可是升勢未能持續。GOGOX午後更一路逆市走低，最後收報16.72元，較21.5元上市價低22.2%，以招股價認購GOGOX的投資者，每手帳面蝕956元。

以收市價計，GOGOX市值仍達102億元。

GOGOX雖然首日掛牌股價未算理想，但公司是首間數碼港培育的獨角獸企業上市。數碼港行政總裁任景信表示，其上市反映香港創科工作漸見成果，證明本地年青創業家及初創的實力，並能鼓勵香港創科人才，為創科發展提供動力。

數碼港2016年成立「數碼港投資創業基金」，注資具潛力的初創企業，提供種子項目投資以至A輪或後期的融資，並促進投資配對。基金至今累計已批出約1.6億港元投資予20間初創企業，並帶動額外逾14.2億港元共同投資，合共為初創企業帶來近16億港元的投資金額，平均引資比率達1：8。

瑞銀：快狗打車GOGOX持續在中國、東南亞擴張

瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉表示，快狗打車前稱GoGoVan，在香港是一個非常普及的品牌，期待快狗打車在中國和東南亞地區持續的企業擴張計劃。

快狗打車一手中籤率為100%，人人有份，淨籌約5.67億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】

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港股 快狗打車（02246） IPO

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