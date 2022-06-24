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【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛出師不利大插22%　一手帳面蝕956元　瑞銀：期待快狗打車在內地及東南亞擴張計劃

新股IPO 16:26 2022/06/24

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【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛出師不利大插22%　一手帳面蝕956元

快狗打車GOGOX （02246） 正式登陸港股，開市初段曾升逾7%最高見23.15元，可是升勢未能持續，午後更一路逆市走低，最後收報16.72元，較21.5元上市價低22.2%，一手帳面蝕956元。

瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉表示，快狗打車前稱GoGoVan，在香港是一個非常普及的品牌，期待快狗打車在中國和東南亞地區持續的企業擴張計劃。

快狗打車一手中籤率為100%，人人有份，淨籌約5.67億元。信誠證券聯席董事張智威表示，GOGOX公開發售最終僅獲4倍認購，認購反應不算熱烈，因此預計GOGOX的暗盤走勢不會太過偏離最終發售價21.5元，有機會升一成或跌一成。

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港股 快狗打車（02246） IPO

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