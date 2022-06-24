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【A股點睇】下半年5000億資金買A股 中信估三方勢力加注

股樓投資 11:12 2022/06/24

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據內地報道，自6月A股市場成交明顯回暖，截至周三（22日）的15個交易日中，有11個交易日成交額突破萬億。分析指出，市場成交額大幅上升，跟多路資金回流A股有關。其中，機構配置型資金的逐步入場更是引人關注。中信證券估計，下半年入場的新增資金可達到5,000億元（人民幣，下同）。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

展望下半年，中信證券認為私募基金、外資及險資將是機構增量資金的主要來源，三者合計將為A股貢獻約5000億元，主要因當前私募的整體倉位仍處於歷史中位水平，下半年有望隨着市場環境改善而持續增加，假設私募倉位回歸年初水平，對應下半年將淨流入約2,000億元。另一方面，第一季的市場調整打斷了險資去年四季開始加倉的節奏，目前險資倉位處於歷史低位水平，下半年或重啟加倉至均值水平，對應約1,000億元的淨流入。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛予標指年底目標4300點 推薦20隻具安全邊際美股，請按【見下頁

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至於外資，在國內基本面修復吸引下，有望恢復穩步增配，參考2021年的流入速度，預計下半年淨流入約2,000億元。有基金經理稱，在4月的市場反彈中，參與的外資多是一些偏短綫的投資者，還有一些對沖基金平淡倉，表明外資對中國市場的態度轉向中性甚至看好。當這些資金帶來市場情緒回暖後，其他一些相對長期的資金會慢慢入場。

【同場加映】青姐話：風水輪流轉 久旱逢甘露

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