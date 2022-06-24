【券商點睇】未來兩年潛在增速或不及預期 世茂服務不確定性高

中金報告指出，世茂服務（00873）2021年淨利潤按年增長60%至11.1億元（人民幣，下同），低於年初公司指引，主要由於基礎物業服務收入及部分社區增值服務條綫增速不及預期，以及貿易應收款提升帶來減值撥備增加等，預期未來兩年公司潛在增速或處於行業低分位，盈利複合增速可能難以達到20%，該行的考慮因素有四。

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第一，基礎物管規模端，競標外拓體量後續可能仍有相對平穩表現，但收併購料難貢獻額外增量，預計未來兩年在管面積增速在15至20%區間；第二，考慮非住宅物業及第三方外拓項目佔比提升，基礎物管業務毛利率或邊際下降；第三，非業主增值服務可能面臨顯著下滑，拖累業績表現；第四，社區增值服務端，部分業務條綫，如智慧場景服務、車位資產運營、美居等的增長勢頭或邊際趨緩。

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該行又認為，當前母公司信用風險事件發展狀況是影響公司估值的核心矛盾之一，難以對該進程的時間節奏和最終圖景做出有效判斷，以及在此基礎上，在開發公司一側的後續處置方案明朗之前，對於判斷世茂服務的獨立估值難有確切抓手。因此，調低今明兩年盈利預測32%和38% 並下調評級至「中性」，目標價4.6港元，下調幅度達54%。

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撰文：林衛