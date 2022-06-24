【中移動941】參與數字經濟及新基建 中移動持續擴版圖

根據在A股上市的啟明星辰（深：002439）公告，中國移動（00941）擬以現金方式認購其股份，交易完成後，中移動持有23.08%股權，成為啟明星辰的實際控制人。國泰君安指，啟明星辰為中國網絡安全龍頭企業，本次投資擴大了中移動在信息安全領域業務版圖，未來有助於公司在運營商行業實現更大的突破。公司作為數字經濟龍頭，通過投資不斷完善其業務版圖，推薦買入。

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事實上，中移動在數字化轉型及新基建的發展，推動了公司收入高速增長。受益於政策支持，中移動第一季業績大幅增長，實現營業收入2,273億元（人民幣，下同）， 按年增長14.6%；實現歸母淨利潤256億元，增長6.5%。 未來隨着數字化轉型的深入，公司收入有望持續增長。近日，中移動與國家信息中心簽署戰略合作框架協議，雙方將通過共同開發的區塊鏈服務網絡（BSN）深化 AI、區塊鏈、雲服務等領域的研究，同時推動5G、 算力網絡、智慧中台等新興基礎設施的建設。

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國泰君安又認為，公司的5G滲透率持續提升，移動業務有望維持量價齊升態勢。截至5月底，公司的移動業務客戶總數為9.7億戶，今年來累計淨增970.6萬戶；5G套餐客戶數5億戶，5G滲透率高達51.2%，較2021年底大幅提升10.8個百分點。根據公司公告，第一季移動ARPU值為47.5元， 按年提升0.3%。

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撰文：林衛