【港股開市】恒指開市升176點　阿里巴巴升4%、蔚來跌約2%

下一篇文章
【零售股】佐丹奴復牌後升兩成、周大福升近3% 周大福控股最多斥逾25億全購佐丹奴、溢價18% 擬維持上市地位
聯儲局主席鮑威爾周四再向國會聽證會作供，強調無條件抗擊高通脹的承諾，美股反覆收升。港股第二日反彈，恒指開市升176點，報21450點，恒生科指升1.5%，報4724點。阿里巴巴 （09988） 升4%，報113.4元。蔚來 （09866） 跌約2%
焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息
即市走勢：
【09：32】港股初段向好，恒指升249點，報21524點，恒生科指升1.7%，報4735點。
【09：30】快狗打車GOGOX （02246） 正式登陸香港，現升0.9%，報21.7元。
【新股IPO】快狗打車GOGOX2246追揸沽策略 券商：若升一成可考慮沽出
【09：26】【零售股】佐丹奴復牌後升兩成、周大福升近3% 周大福控股最多斥逾25億全購佐丹奴、溢價18% 擬維持上市地位
【09：20】恒指開市升176點，報21450點，恒生科指升1.5%，報4724點。阿里巴巴 （09988） 升4%，報113.4元。蔚來 （09866） 跌約2%
【電動車】蔚來測試車從停車場3層衝出地面致兩死 蔚來：屬意外事故、與車輛本身無關
【09：16】恒指期貨現升149點，報21376點。
【08：57】佐丹奴國際 （00709） 復牌。
【08：54】時富投資 （01049） 及時富金融服務集團 （00510） 公布短暫停牌。
【08：47】恒指黑期現升40點，21314點。
【08：09】【新股IPO】玄武雲2392今日起招股 入場費約為3490元
【06：33】【開市9點半】蔚來總部測試車意外釀兩死 快狗打車今掛牌攻略
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
編輯：姚卓然