【港股午市】恒指半日走高309點、科指升3%　車股生科股炒上　中國宏橋插7%

聯儲局主席鮑威爾周四再向國會聽證會作供，強調無條件抗擊高通脹的承諾，美股反覆收升。港股第二日反彈，恒指半日走高309點，科指升3%。阿里巴巴 （09988） 升5%，車股及生科股齊炒上，惟中國宏橋 （01378） 插7%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢：

【12：10】【大行報告】花旗：長實今年中港合約銷售料僅100億至150億元、低於正常水平 酒店業務料優於去年

【12：00】恒指半日走高309點，報21583點，半日成交額為753億元。恒生科指升3%，報4796點。阿里巴巴 （09988） 升5%，吉利 （00175） 、藥明生物 （02269） 齊升逾7%，小鵬 （09868） 續升9%，創四個月高。

【11：57】【港元拆息】1個月HIBOR連升兩周 最新報0.87506厘 供樓H按利率近2.18厘

【11：54】光伏股衝高，協鑫科技 （03800） 升一成，創去年11月高。信義光能 （00968） 升4%，彩虹新能源 （00438） 、卡姆丹尼太陽能 （00712） 亦升逾一成。

【11：44】恒生科指升3%，高見4796點。

【11：38】【SWIFT】劉應彬：金管局有方案應對香港被剔出SWIFT系統 香港會被保障

【11：30】商湯 （00020） 連跌兩日後反彈6.4%，報5.83元。

【11：18】【跨境理財通】中港監管機構據報討論將持牌券商納入跨境理財通計劃

【11：11】生物科技股走強，藥明生物 （02269） 升8.5%，藥明康德 （02359） 升7.3%，而榮昌生物 （09995） 、再鼎醫藥 （09688） 、康方生物 （09926） 等升7%至12%。

【10：52】醫療器械股炒上，微創機械人 （02255） 升14.8%，愛康醫療 （01789） 、春立 （01858） 、沛嘉 （09996） 均升逾1成。

【10：48】【港交所388】歐冠昇：已有180間公司向港交所遞交A1上市申請

【10：46】MOS HOUSE （01653） 曾現大升近1.7倍，高見0.8元，現升83%，報0.55元。公司昨發盈喜，料至3月底財年純利不少於 1,100萬港元 ，按年升1成。

【10：26】資源股向下，中國宏橋 （01378） 插4%，創一個月低；洛鉬 （03993） 跌5%，五礦資源 （01208） 跌6%。中鋁 （02600） 及鞍鋼 （00347） 均跌2%。

【10：20】濠賭股造好，銀娛 （00027） 升2%，金沙 （01928） 升1.5%，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升2%至4%。

【濠賭股】六大博企同繳4560萬元延長澳門博彩批給期限至今年底 另限3個月內繳交8億至22億不等銀行擔保（第二版）

【10：17】中國十三屆全國人大常委會第三十五次會議6月24日表決通過關於修改反壟斷法的決定，自2022年8月1日起施行。

【10：15】【業績｜紡織股】互太紡織挫5% 純利倒退兩成 派末期息14仙、股息率達10%

【10：09】【新股IPO】快狗打車GOGOX2246升5% 一手帳面賺240元

【09：59】中國寶力科技 （00164） 大升25%，報0.34元，曾一度抽升1.3倍，高見0.62元。公司昨發盈喜，預料至今年3月底之財年扭虧為盈賺8000萬元。

【09：54】洛陽玻璃AH股齊升，洛陽玻璃H股 （01108） 現升14.4%，報14.26元，創3個月新高，其A股（滬：600876）亦漲停，報25.61元人民幣。

【09：49】【業績｜內需股】波司登升4% 全年純利增兩成至逾20億 末期息派13港仙

【09：46】京信通信 （02342） 突抽升14%，報1.42兀，盤中曾一度升28.8%，高見1.61元，創近四個月高。

【09：43】舜宇 （02382） 升4.3%。

【舜宇2382】舜宇削全球手機出貨量預測至12.2億部 料受累疫情、通脹及俄烏戰爭等 今年目標提高盈利能力

【09：36】汽車股繼續走強，吉利 （00175） 升3.9%，小鵬 （09868） 升5.4%，理想 （02015） 升4.2%。

【09：32】港股初段向好，恒指升249點，報21524點，恒生科指升1.7%，報4735點。

【09：30】快狗打車GOGOX （02246） 正式登陸香港，現升0.9%，報21.7元。

【新股IPO】快狗打車GOGOX2246追揸沽策略 券商：若升一成可考慮沽出

【09：26】【零售股】佐丹奴復牌後升兩成、周大福升近3% 周大福控股最多斥逾25億全購佐丹奴、溢價18% 擬維持上市地位

【09：20】恒指開市升176點，報21450點，恒生科指升1.5%，報4724點。阿里巴巴 （09988） 升4%，報113.4元。蔚來 （09866） 跌約2%

【電動車】蔚來測試車從停車場3層衝出地面致兩死 蔚來：屬意外事故、與車輛本身無關

【09：16】恒指期貨現升149點，報21376點。

【08：57】佐丹奴國際 （00709） 復牌。

【08：54】時富投資 （01049） 及時富金融服務集團 （00510） 公布短暫停牌。

【08：47】恒指黑期現升40點，21314點。

【08：09】【新股IPO】玄武雲2392今日起招股 入場費約為3490元

【06：33】【開市9點半】蔚來總部測試車意外釀兩死 快狗打車今掛牌攻略

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編輯：姚卓然