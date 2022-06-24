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【NFLX】Netflix連續兩月炒人　今次再裁減約300名員工

股市 08:31 2022/06/24

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【NFLX】Netflix連續兩月炒人　今次再裁減約300名員工

線上影片串流平台Netflix（美：NFLX）再次裁減約300名員工，佔全部員工3%，公司此前大約一個月前才剛剛裁員150人。Netflix在聲明中表示，公司營收增速放緩，成本不斷上升，所以才會有裁員。

此前在4月，Netflix公布上季用戶人數倒退，是十年來首次，並曾警告投資者，未來2年某些業務的開支增長將會被撤回。

多年來Netflix一直拒絕廣告，但現時爲了招攬新用户，Netflix表示要推出低價格、帶廣告的訂閲服務，同時又打擊密碼共享。Netflix估計，除2.2億付費訂閱家庭外，另有逾1億家庭透過帳戶共享訪問權限。

Netflix股價年初至今累跌近七成，昨升1.6%，報181.7美元。

大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】

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編輯：姚卓然

網飛（Netflix，美：NFLX） 美股 廣告 串流 營收 Netflix 裁員

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