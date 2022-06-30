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【新股IPO】玄武雲2392今日結束招股　料以招股價上游定價、孖展認購超購近20倍

新股IPO 11:28 2022/06/30

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【新股IPO】玄武雲2392今日結束招股　料以招股價上游定價、孖展認購超購近20倍

雲服務公司玄武雲 （02392） 6月24日至30日招股，外電報道，玄武雲擬以6.24元定價，相當於該股發售價4.93元至6.91元的上游位置。玄武雲擬發行3439萬股，以6.24元定價計，集資額約2.15億元，公司將於7月8日（周五）掛牌上市。

玄武雲每手500股，一手入場費約為3490元。以最新孖展認購資料，玄武雲最終獲4.97億元孖展認購，相當於公開發售部分的20.9倍。

玄武雲主要從事客戶資源管理雲服務

玄武雲去年收入按年升24.5%至9.9億元人民幣，利潤為1451.3萬元人民幣，按年倒退近48%。按非香港財務報告準則計，玄武雲去年經調整純利為3096.8萬元人民幣，按年升5.7%。

玄武雲主要有兩大業務，分別為CRM PaaS服務及CRM SaaS服務，去年收入分別為5.5億元人民幣及4.4億元人民幣，並分別按年升20.4%及30.2%。

公司是次招股於全球發售約3439萬股，香港公開發售部分佔約10%。公司最多集資約2億元，並其中40%將用於通過持續創新，增強及擴展CRM SaaS服務；30%將用於提高銷售及營銷能力的投資。招銀國際為獨家保薦人。

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編輯：姚卓然

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