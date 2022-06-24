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【ET財經早點1分鐘】美國債息下試3厘 納指升夜期靠穩 德國警告 俄羅斯或引發歐洲能源市場崩潰

股市 06:59 2022/06/24

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美國債息下試3厘    納指升1.6%

聯儲局主席鮑威爾第二日出席國會聽證後，仍是重申儲局無條件對抗通脹承諾。油價再跌近2%，市場對通脹預期降溫，美國債息下跌，並利好科技股走勢，10年期債息下試3厘水平，美股V形反彈，道指升194點，納指上升1.6%。

德國警告    俄羅斯或引發歐洲能源市場崩潰

俄羅斯大幅減少北溪管道的輸氣量後，德國警告，俄羅斯削減歐洲天然氣供應，可能引發能源市場崩潰，影響力不亞於當年雷曼兄弟引爆金融危機。因為能源供應商被迫以高價填補供應缺口，虧損正日益增加。德國經濟部長指，如果虧損大到企業不能承受，整個市場就會崩塌，產生能源系統的雷曼效應。

歐洲最大經濟體德國正面臨史無前例能源耗盡的風險，德國天然氣風險級別上調至第二高的「警戒」水平後，部分燃煤電廠將重新投入運營，以及可立法准許能源企業加價。

德國表示，暫時會推遲調整價格時間，以觀察市場反應。德國一直急於填滿天然氣儲存設施，但進度緩慢，儲量只達到58％，需要116天，即到10月才能達到儲滿9成目標。


阿里美股升勢持續    夜期跌45點

夜期先升後跌，收市跌45點，不過中概股指數升3%，阿里巴巴美股 (美：BABA) 造好，高港股收市價2%，再重上110港元關口，冬海集團 (美：SE) 升1成，拼多多 (美：PDD) 升6%。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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