【ET開市直擊】汽車股加速、航運股沉船？第三季搶先部署（附time code）

國務院預計將推2000億元人民幣提振二手車市場，刺激汽車股「加速」炒上，比亞迪 （01211） 升近一成，小鵬 （09868） 、理想 （02015） 升近一成；BDI再跌，太平洋航運 （02343） 股價急跌，航運股準備沉船？港股後市如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你搶先部署第三季。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：58 - 美股焦點及上日表現

01：34 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

03：01 - 亞太股市早段市況速報

03：25 - 鮑威爾國會聽證重申無條件對抗通脹 油價回吐、美債息回調美股反彈？

05：13 - 美國7月中公布6月份通脹數據 將左右美股走勢

06：40 - 下半年對美股睇法稍樂觀 環球資金抽緊偏向波動市為主

08：55 - 美股未減持太遲？ Apple Inc.（AAPL.US）、Amazon（AMZN.US）盈利能力強可吸

11：42 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12：42 - 港股輪流炒板塊反彈尾聲？ 成交縮不宜跌穿20700點

16：20 - 港股估值平 揀國策相關股較安全

18：00 - 汽車股回調方可考慮 第3、4季可留意環保新能源股

19：15 - 蔚來 （09866） 出意外事故 個別安全事件料影響不大

21：02 - 國策刺激消費 有補貼時間表利好汽車股

22：51 - 汽車股點揀？ 小鵬汽車 （09868） 短線追落後、理想汽車 （02015） 首選候低吸

25：38 - 航運股睇法審慎 下半年運費或回落 供應多、需求減宜揀其他板塊

27：42 - 港股開市初段市況速報

29：50 - ET個股推介：同程旅行 （00708） 經濟漸復常 出行股受惠

33：42 - 港股開市初段市況速報

33：58 - 新股上市速報：快狗打車 （02246）

34：17 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 咩位可入？ 上望幾多？

36：01 - 觀眾問股：網易 （09999） 142元買入 前景點睇？上望多少？

37：10 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 持貨1萬股 3元買要沽？

38：13 - 觀眾問股：新能源相關股可留意協鑫科技 （03800） 競爭能力高等回調再吸納

39：35 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 等極唔跌可見321元？ 揀理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 更好？

41：45 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 15.7元有貨 短炒上望、止蝕位？

43：16 - 觀眾問股：持有百幾萬收息股 主要買中移動 （00941） 要減持？

45：14 - 觀眾問股：中電 （00002） 近期咁弱有冇運行？

48：09 - 觀眾問股：中電 （00002） 咩位可入貨博反彈？

49：17 - 觀眾問股：小米 （01810） 平均15元溝貨價 可再持有？

51：09 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 走勢點睇？ 上望多少？

52：15 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 甚麼價位可買入？

52：56 - 港股開市初段市況速報

54：13 - 內地開市指數速報

54：29 - 財經日誌提提你

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