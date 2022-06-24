【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元

自美國聯儲局展開加息潮，本港多間銀行已陸續上調高港元定期利息。聯儲局上周四（16日）一口氣加息0.75厘，近日不少中小型銀行也再加存款利率吸客，其中大新銀行港元定存利率高達2.8%。

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識



富邦銀行推出新資金定期存款快閃優惠（推廣期為2022年 6月17日至6月30日），個人客戶以全新資金開立港元定期存款戶口，可獲以下特惠年利率。



以上優惠的起存額為50萬元，12個月的年息高達2.8%，如客戶開立港幣12個月定期存款，如存入50萬元，1年後可獲的利息高達14,000元。如將50萬元存款3個月，年利率為1.6%，3個月可賺息約2,000元，回報也不錯。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居，詳見【下一頁】

大新銀行也剛調整港元定期存款利率，客戶如存入200,000元 至999,999元，3個月的年利率由1.65%增至1.8%，而12月個的年利率詳達2.2%。客戶如存入20萬元，3個月可獲900元利息，12個月更可獲利息4,400元。

【2022消費劵】（附攻略）BoC Pay消費券再度加碼、優惠「升級」 麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折 多位「1822」新生代藝人齊撐，詳見【下一頁】



如存入1,000,000元至4,999,999元資金，3個月的年利率由1.75%增至1.9%，而12月個的年利率詳達2.3%。客戶如存入100萬元，3個月可獲約4,750元利息，12個月更可獲利息23,000元。

HIBOR升至0.82厘 實際供樓利率2.12厘（不斷更新），詳見【下一頁】



事實上，為搶玫新客，部份銀行的流動理財會推出更震撼的存款利率優惠，如富邦銀行早前推出富邦「Fubon GO」推廣優惠，由即日起至2022年7月31日 ，新客戶3透過Fubon GO成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口，可獲不同的優惠。其中透過富邦「網上理財」服務或富邦「流動理財」服務，首次以全新資金15,000元開立3個月港元定期存款，可享高達8.88%定期存款年利率優惠，以此計算，如符合以上要求並投放15,000元資金，3個月後可穩袋利息330元。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



