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【業績｜內需股】波司登升4% 　全年純利增兩成至逾20億人幣　末期息13港仙

股市 09:34 2022/06/24

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【業績｜內需股】波司登全年純利增兩成至逾20億人幣　末期息13港仙

波司登 （03998） 公布截止3月底全年收入162億元人民幣（人民幣，下同），按年增20%，純利20.62億元，按年增20.6%。派末期息13.5港仙，連同中期息4.5港仙，全年派18港仙，按年增4.5港仙。波司登周五早段升4.08%，報4.34港元，以此推算，現價股息率為4.15厘。

當中羽絨收入受線上銷售帶動 女裝業務受疫情及行業競爭拖累

波司登指，除女裝業務外，其他業務均錄增長。當中羽絨收入按年增21.4%至132億元；貼牌加工收入按年增23.8%至19.01億元；多元化業務收入增28.3%至1.86億元，女裝收入倒退4.5%至9.03億元。

集團指，羽絨業務戰略從「全球熱銷」 轉至「全球領先」 ，其中夢中飛及冰潔品牌錄76.6%及60.3%增長至9.74億元及2.35億元，當中涉線上銷售模式推動快速增長，零售網絡按年減少341家至3,809家，主要涉及華東及華中地區。羽絨線上銷售方面涉39.31億元，逾1,800元之貴價單件波司登羽絨銷售佔比按年增15.1個百分點至46.9%。

女裝方面，零售店總數按年下跌15家至462家，當中涉第三方減少25家，自營增10家，其中華北地區增6家。涉及女裝品牌為杰西、邦寶及柯利亞諾等均錄銷售下跌，為5.8%、1.6%及5.5%。波司登指，內地女裝市場激烈以及疫情影響因此收入按年倒退。集團指將擴大品牌間資源共享，擴大協同效應，以應對女裝業務之競爭。

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