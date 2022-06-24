【零售股】周大福控股向佐丹奴提全購要約、擬維持上市地位　佐丹奴大升17%、第二大股東David Webb籲反對

佐丹奴 （00709） 周四深夜公告，主要控股股東鄭家純家族私人持有的周大福控股，擬透過鎧盛資本要約收購佐丹奴全部已發行股份，及註銷全部未行使購股權。周大福控股提出的要約價為每股1.88元，較佐丹奴停牌前1.59元，溢價18%。計及購股權部分，周大福控股全購要約最多涉及25.6億元。

周大福控股期望增持至逾5成持股量 無意私有化

在交易作實前，周大福控股持有24.57%佐丹奴股權，主席兼行政總裁劉國權、執行董事陳嘉緯及羅學文合共持有1.79%佐丹奴股權，而公眾股東則持有73.63%。

周大福控股表明，有意維持佐丹奴的上市地位，意味鄭家純家族「全購要約」以增持股權為目標，而非全面私有化。周大福控股表示，今次全購須至少增持至超過5成持股量，要約才能成立。佐丹奴指，周大福控股有意延續佐丹奴現有主要業務。

David Webb批出價「厚面皮」 為排除零售復甦後競爭

佐丹奴第二大股東、持股約5%的獨立股評人David Webb在社交平台批評，鄭家以每股1.88元提全購佐丹奴「厚面皮（cheeky）」，認為收購價遠低於佐丹奴合理估值，認為他們在零售業復甦之前刻意提升股權至逾50%，是為了日後能排除競爭性投標。

Webb建議股東反對全購要約，並認為佐丹奴管理層應主動邀請更多競投。

佐丹奴周五升17% 去年全年賺1.9億元

佐丹奴周五（24日）復牌，早段曾升最多22.6%，高見1.86元，全日最終升17%，收報1.86元，成交約8718萬元。佐丹奴最新市值29億元。

截至去年12月底止，佐丹奴收入為33.8億元，溢利為1.9億元，對上一個財年則蝕1.1億元。

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