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【零售股】佐丹奴全日升17%、周大福升近3%　周大福控股最多斥逾25億全購佐丹奴、溢價18%　擬維持上市地位

股市 16:37 2022/06/24

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佐丹奴 （00709） 發公告指，主要控股股東周大福控股透過鎧盛資本指，有意提出自願性有條件現金要約收購全部佐丹奴已發行股份，及註銷全部未行使購股權。要約價為每股1.88元，較佐丹奴停牌前股價1.59元溢價約18.2%，計及購股權要約應付，料要約應付的現金代價最高將為25.6億元。

佐丹奴周五（24日）復牌，早段曾升最多22.6%，高見1.86元，全日最終升17%，收報1.86元，成交約8718萬元。周大福 （01929） 升2.9%，收報14.14元。

佐丹奴有約15.8億股已發行股份及約1.7億份份未行使購股權。周大福指，今次全購須至少增持至超過五成持股量，要約才能成立。佐丹奴指，周大福有意延續佐丹奴現有主要業務，同時，全購後亦有意維持周大福的上市地位。

於公布日期，周大福持有24.57%佐丹奴股權，主席兼行政總裁劉國權、執行董事陳嘉緯及羅學文合共持有1.79%佐丹奴股權，公眾股東則持有73.63%。

截至去年12月底止，佐丹奴收入為33.8億元，溢利為1.9億元，對上一個財年則蝕1.1億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－W

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港股 佐丹奴（00709）

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