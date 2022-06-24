【開市9點半】蔚來總部測試車意外釀兩死　快狗打車今掛牌攻略

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上海蔚來總部一輛汽車衝出大樓，由5樓高墜落到地上，兩名數字座艙測試人員死亡。蔚來初步分析事件為意外事故，與車輛安全無關。有內媒報道，事故原因可能是試駛者踩錯油門，導致汽車衝出大樓。

快狗打車GOGOX （新上市編號：02246） 今掛牌，昨有暗盤交易。在富途暗盤中，該股曾升近一成，最高見23.5元，收報21.3元，跌0.9%，一手200股帳面虧損40元。券商指若升一成可考慮沽出。

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