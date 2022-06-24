▲ 【業績｜零售股】東方表行去年純利3億 按年增55% 末期息派40港仙

東方表行 （00398） 公布截止3月底全年業績，全年收入36.4億元，按年增3.9%，純利3.63億元，按年增55.44%。東方表行派末期息10港仙以及末期特別股息30.5港仙，今期派40.5港仙；連同中期息及中期特別股息8.6港仙及25.8港仙，全年合共派74.9港仙，是日股價升1.91%，收報4.78元，以此推算，現價股息率為15.66厘。

東方表行指期內推出內地及本地各設1個電商平台，以及本地上門調整錶帶服務，雖然第四季受疫情影響，但旅遊限制仍有利內地消費市場增長。東方表行期內於中、港、台及澳門合共44間分店，其中台灣2分店業務已終止，但不對集團業務構成影響。當中香港設11間分店佔收入10.62億元，按年增8.47%，內地設30間分店佔收入2.42億元，按年增2.38%。在零售業務增長強勁下，毛利率增加22.7%。

集團指作為最大型鐘錶零售商之一，將繼續關注形勢，繼續採取審慎措施加強成本及存貨管理，優化產品組合及營銷策略，達至業務可持續發展。

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