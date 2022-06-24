【業績｜紡織股】互太紡織挫5%　純利倒退兩成　派末期息14仙、股息率達10%

▲ 互太紡織純利倒退兩成，派末期息14仙。

互太紡織 （01382） 公佈截至今年3月底止的上一財年全年業績，收入按年升12.7%至60.66億元，純利倒退20.6%至5.73億元。每股盈利0.41元，派末期息每股14仙，連同之前派發的21仙中期息，全年合共派息35仙，按年少派兩成。

互太紡織現挫5.5%，報3.26元，以現價計，股息率逾10%。

公司指出，收入增加是由於平均售價期內增長9.6%。雖然溢利下跌兩成，惟倘不計入2021財年出售的兩項物業及一個停車埸所產生的約1億元一次性其他收益，則相當於溢利減少約7.9%。

互太紡織又指，期內生產成本上漲，紗線、燃料、化學 用品、印染物品及勞動成本按預計以外幅度飆升。雖然部分原材料成本未來數月或會轉趨穩定，惟成本難以回落至兩年前水平。公司又稱，不少客戶透過壓抑成本上漲維持自身競爭力，故集團在新訂單中需時調整面料價 格，以追回上漲成本。

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