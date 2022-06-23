【業績｜英皇系】英皇國際上年度蝕4.7億元、派息1.6仙　英皇娛樂酒店虧損擴大近2倍至5億元

▲ 【業績｜物業股】英皇虧損7億元 按年收窄38% 派末期息1.6港仙

英皇國際 （00163） 及旗下英皇娛樂酒店 （00296） 公佈截至3月底止全年業績。英皇國際期內收入大增77%，至23.29億元，全年虧損按年少39%至4.69億元，每股虧損0.13元，按年少38.09%。英皇國際擬派末期息派1.6港仙，按年增33%；連同中期息及去年6月派特別股息之1.5港仙及1港仙，全年派4.1港仙，按年增70.8%。

英皇國際全日升1.25%，報0.81元，以此推算，現價股息率5.06厘。

英皇娛樂酒店期內收入4.15億元，按年增37.78%，期內虧損5.28億元，按年擴大1.98倍。英皇娛樂酒店每股虧損0.44港元，按年增1.93倍，不派末期息，全年息共6.5港仙，按年增1.16倍，英皇娛樂酒店全日無升跌，收報0.54元推算，現價股息率達12.03厘。

英皇國際：本地住宅市場長遠「審慎樂觀」4港島發展中項目料24年底完工

英皇國際表示，物業銷售收入10.25億元，按年大增11.47倍；涉中環項目半山捌號，期內出售63個單位。英皇租金收入9.04億元，按年增0.6%；酒店業務收入為3.99億元，按年增18.9%。

集團指出，因應本地物業供需，對本地住宅物業市場長遠前景「審慎樂觀」。集團目前共4個發展中項目均位於位於港島，當中包括中環奧卑利街20-26號及贊善里11號、跑馬地宏德街1號、半山般咸道24-30號及香港仔舊大街72-80號，中環項目可提供26層高住宅料明年底完工，其餘3個項目合共提供樓面面積21.39萬平方呎，料2024年底完工。

娛樂酒店：對前景「樂觀」準備好迎接全面恢復

英皇娛樂酒店指虧損擴大受公允價值虧損及減值虧損大幅增加，而博彩和酒店業務均有增長，分別為24.6%及67.33%。其中酒店業務涉客房、餐飲及租金收入共1.55億元，分別增80.68%、59.26%及67.35%。英皇對酒店行業前景「樂觀」，指疫情阻礙全面復甦，但集團準備好迎接酒店業全面恢復。

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