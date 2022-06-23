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【俄烏局勢】繼麥當勞Google後又一間　Nike宣布將完全撤出俄羅斯

環球政經 21:11 2022/06/23

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美國運動服裝品牌Nike（美：NKE）周四（23日）表示，在暫停在俄羅斯的業務後的3個月，該公司將全面撤出俄羅斯。

Nike由俄羅斯入侵烏克蘭，於3月初宣布暫停其在俄羅斯的店舖運營。該公司在電郵聲明中表示，「Nike 已經決定離開俄羅斯市場。我們的首要任務是確保未來幾個月在負責任地縮減業務規模的同時，全力支持我們的員工。」

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

烏克蘭和俄羅斯佔其總收入不到1%，此舉對Nike業績影響甚微。

據俄媒5月報道，Nike 尚未與其在俄羅斯最大的特許經營商 Inventive Retail Group（IRG）續簽協議，通過子公司在俄經營 37家Nike品牌商店。

Nike將與麥當勞（美：MCD）和Alphabet（美：GOOGL）的子公司Google等其他主要西方品牌一起完全離開該國。

【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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