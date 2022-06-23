  • 30°C
香港時間 : 2022623日 (四) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】foodpanda香港開通AlipayHK「品牌Channel」免費獲高達40元優惠券 7折購買foodpanda電子禮品卡

理財智慧 20:29 2022/06/23

分享：

分享：

第二階段消費券於今日(23日)起開始登記，foodpanda夥拍電子錢包AlipayHK今日宣佈推出優惠，令用戶在使用消費券的同時享受更多折扣優惠，刺激消費。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

AlipayHK「品牌Channel」是AlipayHK專為商戶提供的免開發數碼營銷方案， foodpanda率先開通AlipayHK「品牌Channel」，AlipayHK用戶關注foodpanda「品牌Channel」，即可了解品牌最新消息和領取最新優惠。為了慶祝foodpanda加入，foodpanda提供多款優惠券供AlipayHK用戶在foodpanda「品牌Channel」免費領取，包括今日午時起20元外賣自取限時優惠券，訂餐滿港幣100元方可使用。另外，今日下午4時消費券「勁賞搶」活動更推出foodpanda專場。於下午4時正前往foodpanda的「品牌Channel」，即可搶高達20元優惠券。數量有限，先到先得，切勿錯過！

與此同時，foodpanda一直與AlipayHK合作提供折扣電子禮品卡，用戶點擊AlipayHK主界面的「A+ Rewards」，即可選擇心水折扣電子禮券進行購買，今期更可以高達7折購買電子禮券卡，與消費券一齊用更實惠。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，foodpanda香港一直與AlipayHK緊密合作，推動普及線上生活服務。foodpanda很高興成為第一間外賣及快商務平台加入AlipayHK「品牌Channel」，並透過AlipayHK觸及超過330萬潛在用戶，令更多市民享受到平台上包括美食送遞、外賣自取、 一站式即時生活百貨foodpanda mall及24小時網上超市pandamart等的服務。相信foodpanda的服務，加上Alipay的支付能力，將可輕鬆滿足顧客各種日常生活所需，並帶來優質的線上生活服務體驗。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩則表示，本地一大外賣平台foodpanda的加入，是對AlipayHK「品牌Channel」數碼營銷方案的可行性又一次肯定，相信能為foodpanda帶來更多生意。另外，第二階段消費券期間，亦會聯合foodpanda推出更多優惠，令市民使用消費券時更化算。

 

【消費優惠】Pricerite實惠旺角分店展銷會開鑼 多款精選貨品低至3折【下一頁

【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
服務 支付寶 電子支付 網購平台 著數優惠 電子消費券 pandamart 香港 foodpanda

下一篇文章

【孫子市法】外圍驚衰退 港股靠國策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股
大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股
【元宇宙】Meta微軟等科技巨頭組元宇宙標準機構 蘋果未加入
【元宇宙】Meta微軟等科技巨頭組元宇宙標準機構 蘋果未加入
【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽
【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽
【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?
【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?
【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票
【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票
【有相睇】淘大花園頂層兩房連天台　半年累減113萬　低銀行估價8%沽
【有相睇】淘大花園頂層兩房連天台　半年累減113萬　低銀行估價8%沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款