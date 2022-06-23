【電子消費券】foodpanda香港開通AlipayHK「品牌Channel」免費獲高達40元優惠券 7折購買foodpanda電子禮品卡

第二階段消費券於今日(23日)起開始登記，foodpanda夥拍電子錢包AlipayHK今日宣佈推出優惠，令用戶在使用消費券的同時享受更多折扣優惠，刺激消費。

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AlipayHK「品牌Channel」是AlipayHK專為商戶提供的免開發數碼營銷方案， foodpanda率先開通AlipayHK「品牌Channel」，AlipayHK用戶關注foodpanda「品牌Channel」，即可了解品牌最新消息和領取最新優惠。為了慶祝foodpanda加入，foodpanda提供多款優惠券供AlipayHK用戶在foodpanda「品牌Channel」免費領取，包括今日午時起20元外賣自取限時優惠券，訂餐滿港幣100元方可使用。另外，今日下午4時消費券「勁賞搶」活動更推出foodpanda專場。於下午4時正前往foodpanda的「品牌Channel」，即可搶高達20元優惠券。數量有限，先到先得，切勿錯過！

與此同時，foodpanda一直與AlipayHK合作提供折扣電子禮品卡，用戶點擊AlipayHK主界面的「A+ Rewards」，即可選擇心水折扣電子禮券進行購買，今期更可以高達7折購買電子禮券卡，與消費券一齊用更實惠。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，foodpanda香港一直與AlipayHK緊密合作，推動普及線上生活服務。foodpanda很高興成為第一間外賣及快商務平台加入AlipayHK「品牌Channel」，並透過AlipayHK觸及超過330萬潛在用戶，令更多市民享受到平台上包括美食送遞、外賣自取、 一站式即時生活百貨foodpanda mall及24小時網上超市pandamart等的服務。相信foodpanda的服務，加上Alipay的支付能力，將可輕鬆滿足顧客各種日常生活所需，並帶來優質的線上生活服務體驗。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩則表示，本地一大外賣平台foodpanda的加入，是對AlipayHK「品牌Channel」數碼營銷方案的可行性又一次肯定，相信能為foodpanda帶來更多生意。另外，第二階段消費券期間，亦會聯合foodpanda推出更多優惠，令市民使用消費券時更化算。

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責任編輯：羅浩濂