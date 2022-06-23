  • 30°C
香港時間 : 2022623日 (四) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】馬斯克：因供應鏈瓶頸和電池短缺　Tesla兩新廠每天都在「燒錢」　

環球政經 20:48 2022/06/23

分享：

分享：

電動車巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，由於電池供應短缺和中國港口問題，導致難以增加產能。令特斯拉在美國德州和德國柏林的兩家新工廠虧損數十億美元。

馬斯克形容這兩家工廠是巨大的「金錢熔爐」，每天都在「燒錢」。馬斯克解釋，由於難以提高新電池4680型號的產量，而傳統2170型號電池亦被困在中國港口，德州車廠現時只生產很少數量的汽車。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

馬斯克指，供應鏈中斷非常嚴重，過去兩年供應鏈斷裂絕對是惡夢，一件接一件，目前還沒有擺脫困局。

此外，據《路透社》報道，Tesla計劃7月首兩周暫停上海工廠大部分生產，以進行工廠升級，不過，Tesla中國相關負責人回應內媒查詢時否認有關消息

【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
美股 德克薩斯 電動車 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 上海 柏林 德國

上一篇文章

【俄烏局勢】繼麥當勞Google後又一間　Nike宣布將完全撤出俄羅斯

下一篇文章

【2022消費券】百老滙全新盛夏優惠連環賞 購買指定型號電子產品 免費換領adidas運動用品或Sugarfina糖果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?
【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?
大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股
大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股
【元宇宙】Meta微軟等科技巨頭組元宇宙標準機構 蘋果未加入
【元宇宙】Meta微軟等科技巨頭組元宇宙標準機構 蘋果未加入
【有相睇】淘大花園頂層兩房連天台　半年累減113萬　低銀行估價8%沽
【有相睇】淘大花園頂層兩房連天台　半年累減113萬　低銀行估價8%沽
【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票
【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票
【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽
【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款