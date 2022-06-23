【電動車】馬斯克：因供應鏈瓶頸和電池短缺　Tesla兩新廠每天都在「燒錢」　

電動車巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，由於電池供應短缺和中國港口問題，導致難以增加產能。令特斯拉在美國德州和德國柏林的兩家新工廠虧損數十億美元。

馬斯克形容這兩家工廠是巨大的「金錢熔爐」，每天都在「燒錢」。馬斯克解釋，由於難以提高新電池4680型號的產量，而傳統2170型號電池亦被困在中國港口，德州車廠現時只生產很少數量的汽車。

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馬斯克指，供應鏈中斷非常嚴重，過去兩年供應鏈斷裂絕對是惡夢，一件接一件，目前還沒有擺脫困局。

此外，據《路透社》報道，Tesla計劃7月首兩周暫停上海工廠大部分生產，以進行工廠升級，不過，Tesla中國相關負責人回應內媒查詢時否認有關消息

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責任編輯：黃苑筠