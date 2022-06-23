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【業績｜金融股】AEON信貸財務首季少賺15%　減值虧損及準備增逾8倍至3680萬元

股市 21:22 2022/06/23

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【業績｜金融股】AEON信貸財務首季少賺15%　受經濟不景貸款增加

AEON信貸財務 （00900） 公布截至5月底季度業務，單季收入2.79億元，按年增9.65%。公司擁有人應佔溢利8266.3萬元，按年倒退14.75%。每股基本盈利19.74港仙，按年倒退14.73%。

AEON信貸財務收報5.21元，無升跌。

Aeon：貸款增加致純利倒退 新卡單月錄5000張發行 

AEON指出集團信用卡、私人貸款及保險業務均錄按年增長，增長幅度為8.36%、14.18%及17.27%。期內，減值虧損及減值準備擴大8.81倍至3680萬元，主要受貸款增加及疫後經濟復甦步伐影響。

至5月底，公司客戶貸款及應收款項總額按季多4%至44.44億元。

AEON表示，上月推出首張現金回贈信用卡Wakuwaku卡，單月錄得逾5,000張發行，成效顯著。

AEON預計社交距離措施放寬，料經濟活動將於今季反彈；但在利率上升、經濟不穩及利率上限現潛在監管下，集團將致力增加應收賬款。集團料信用卡和貸款系統更換項目在本財年度底完成，屆時將藉著新系統推出新支付方案，能靈活提供產品優惠和運用數據分析工具。

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港股 信用卡 商場及百貨公司 Aeon 信貸（00900）

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