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【高銀財困】高銀金融接獲聯交所復牌指引　明年9月底前須恢復買賣、否則或被除牌

股市 19:54 2022/06/23

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【高銀財困】高銀金融接獲聯交所復牌指引　明年9月底前須恢復買賣、否則或被除牌

高銀金融 （00530） 發公告指，接獲聯交所發出的4項復牌指引，若公司未能就導致暫停買賣的事宜作出補救、符合復牌指引及全面遵守上市規，並於2023年9月30日前恢復買賣，上市科將建議上市委員會將公司除牌。

高銀金融稱，接獲聯交所日期為6月20日（周一）的信函，當中載列有關恢復買賣的復牌指引，包括：

1）發佈上市規則要求的但尚未發佈的所有財務業績，並解決任何審計修改；

2）證明高銀金融遵守上市規則第13.24條的規定（編按：即發行人須有足夠的業務運作或擁有相當價值的有形資產或無形資產，其證券才得以繼續在本交易所上市）；

3）針對高銀金融的清盤呈請（或清盤令，如有）已被撤回或被解除，且撤銷臨時共同清盤人的委任；及

4）向市場公佈所有重要資訊，供股東及其他投資者評估公司狀況。

高銀金融稱，正採取適當措施以符合復牌指引，解決導致其停牌的問題，並遵守所有上市規則以使聯交所信納，以及在切實可行的情況下盡快恢復其股份買賣以避免被除牌。

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高銀 港股 高銀金融（00530）

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