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【保你大】醫保可claim體檢費用嗎？　一文了解自願及住院醫保保障範圍

理財智慧 20:40 2022/06/23

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前期提到，在每年的保險索償投訴中，佔比最多的，一般都是住院醫療，或一般稱為醫保。但其實，我比較喜歡用住院醫保來描述，因為這樣會貼切一些。即是說，這份醫療保險，主要是保障住院的開支，其他例如門診或身體檢查，其實未必可以有保障。如果有，其實都是延伸的保障而已。但很多時候，我們和客戶之間的爭拗，就在這些環節。

今天我約了一位客戶William到芳姐的茶餐廳見面，一方面檢討一下現時他的保障，二來他告訴我，近來感到身體不對勁，希望可以做些檢查，想知他的保險是否可以保到。

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William：「年紀大，機器真的容易壞，近來我經常感到頭痛，吃東西又感到喉嚨倉促，有時又有胃部不適，更甚的是，最近竟然失眠，混身不舒服，我想做全身檢查，保險可以包到多少？我快將65歲了，但早年我又確實很健壯。我記得，你替我買的醫保，已經接近20年，好像只用過一次，就是入院割膽石。然後便一直沒有用過，看來我是蝕給保險公司了。」

森：「哈哈，蝕給我們等於你身體好，這是求之不得呢！」

William：「言歸正傳，到底我的醫保是否可以用來做身體檢查呢？」

森：「是這樣的，你買的醫保，準確來說是住院醫療保險，主要保障因病或受傷而需要入院治療或造手術，而引發的開支，並以實報實銷的形式賠償。所以，一般的身體檢查是不保的。」

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William：「我記得你在幾年前跟我說過，只要有病徵，我可以做一些診斷式的檢查，也是可以保的。而且，2019年我將醫保轉成自願醫保，當中好像也保一些先進檢查？」

森；「是的。2019年政府推出自願醫保時，你的醫保是過渡了去自願醫保。根據自願醫保的安排，當中一個保障項目叫『訂明診斷成像檢測』，意思是你去做這些檢測，每年有2萬元保障額，但要留意，目前只涵蓋磁力共振掃描（MRI）、正電子放射斷層掃描（PET-Scan）和電腦斷層掃描（CT-Scan）這三項。還有，客人要就每次檢查自付三成費用，保險公司負責其餘七成。過去，如果客人在門診做了這幾項檢查，未必可以保到，因為只是檢查，又不是門診手術；但如果入院做，又必須有合理的原因，例如過去的病歷，令到在醫院做會安全一點等等。有了這個保障項目，客人只要有病徵，又有醫生轉介，就可以在門診進行這些先進檢查，有結果才決定下一步的治療方案。」

William：「聽你這樣說，我其實可以找醫生轉介去做？」

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森：「是的，例如你想照一下腦部的磁力共振，應該找一個腦科醫生看看，如果他同意你要做磁力共振，那就該次的醫生診金或藥物，連同磁力共振都可以賠到，但萬一醫生認為你根本不是腦的問題，即是毋須跟進。那麼，該次的診金便要自己付了。」

William：「啊，聽起來又頗合理，但我應該先找腦科？」

森：「但我剛才聽你的描述，你似乎有多處不適，自己也未必清楚，其實，我建議你最好先找個家庭醫生諮詢一下，找出哪裡出了毛病，然後才找相關的專科醫生。」

William：「這樣嘛？！但看家庭醫生就不保了？」

森：「是的，因為這是普通科門診，不是專科門診（要有跟進檢查或治療才可保），更不是住院醫療，所以這個診金要自付的。」

William：「我都明白，保險也不是全部都可保，如果甚麼都可保，也有機會導致濫用的，這是合理的。」

森：「你明白就最好了！」

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第764期《iMoney》Focus。 

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責任編輯：陳楚琨

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