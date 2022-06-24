【新股IPO】玄武雲2392今日起招股 入場費約3490元

中國智慧CRM服務供應商玄武雲（新上市編號：02392）自周五（24日）起至下周四（30日）招股，全球發售3439.05萬股，其中香港公開發售佔約10%，國際發售佔90%，招股價介乎4.93元至6.91元；每手500股計，一手入場費3,489.82元；7月8日掛牌；獨家保薦人為招銀國際。

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玄武雲是次上市引入了Colorful Cloud為基石投資者，擬認購300萬美元公司股份。此外，公司集資所得，擬於未來3年內約約15%用於通過加強技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發能力來改善CRM PaaS服務；約40%用於通過持續創新，增強及擴展CRM SaaS服務；約30%用於提高銷售及營銷能力的投資；約10%用於有選擇性地尋求戰略投資及收購；約5%用作營運資金和一般企業用途。

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記者：張以正