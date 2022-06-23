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【2022焦點新盤】屯門NOVO LAND第1A期主打兩房　料兩周內獲批預售

股樓投資 19:19 2022/06/23

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屯門焦點大盤即將登場，由新地發展的屯門兆康項目NOVO LAND第1A期，預計短期獲批預售樓花同意書，發展商積極進行軟銷，預計獲批預售後即登場應市。

新地副董事總經理雷霆表示，屯門項目NOVO LAND第1A期預計可於兩周內獲批預售樓花同意書，隨即推售。NOVO LAND第1A期共提供824伙，戶型設開放式至四房間隔，主打中小型單位，其中開放式及一房單位佔總數約32%，兩房則佔約51%，其餘三、四房單位則分別佔16%及1%，料不同戶型對上車客、家庭客及換樓人士等皆有吸引力。

雷霆指，集團旗下尚有另一與長實合作發展的屯門新盤飛揚，兩盤各有優厚條件，相信會錄得理想銷情。他續稱，上次美國加息周期期間，港息並無跟足升幅，且當時樓價亦錄升幅，而現時外圍市場波動，投資者仍選擇磚頭保值，加上相信於本年末，聯儲局將放慢其加息速度，屆時本港將有明確的通關時間表，經濟亦復甦，預料下半年新盤銷情理想，全年樓價將錄得溫和上升。

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND交通便利，集團將於6月25日至26日期間安排免費NOVO LAND開篷循環線巴士，接載公眾率親臨屯門區參觀，途經港鐵兆康站、NOVO LAND地盤、屯門市中心、屯門海濱花園、屯赤隧道及屯門站V city商場。

 

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撰文 : 謝昕蕎

一手市場 屯門 NOVO LAND 預售樓花同意書 新地 長實 港鐵 發展商

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