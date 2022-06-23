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【慶回歸】海洋公園推優惠賀回歸25周年　1997年7月出生者當月享買一送一門票優惠

理財智慧 19:26 2022/06/23

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香港特別行政區將於7月踏入回歸25周年，海洋公園特別推出一系列優惠，包括與特區同年同月出生的壽星享門票優惠，以及酒店staycation套票；而基層市民更有機會免費暢遊海洋公園和水上樂園。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

如果是於1997年7月出生的人士，即可於7月期間享海洋公園及水上樂園買一送一門票優惠，「買一送一」門票優惠數量為5,000張，售完即止。推廣期由2022年6月23日至7月31日，而門票有效期則由2022年7月1日至8月31日。

另要留意，所有遊客均須提前於網上預約到訪日期，並須符合「疫苗通行證」接種要求及使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼方可進入海洋公園。

【宜居指數】今年「全球宜居指數」上榜亞太區城市大減 僅大阪及墨爾本榜上有名 即睇10個最宜居的城市排名【見下頁

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除壽星享生日優惠外，海洋公園將於今年7月及8月與不同酒店，包括香港JW萬豪酒店等，合作推出staycation套票。另外，海洋公園更會與各大型慈善機構及非政府機構合作，邀請逾5,000名基層家庭成員於7 月至 12月期間到訪海洋公園和水上樂園，一起投入慶祝活動。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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撰文 : 陳楚琨

Staycation 疫苗通行證 安心出行 疫苗 經濟 門票 海洋公園 香港 酒店

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