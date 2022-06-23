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【著數優惠】富途推逢周五免費乘新巴城巴、為期一年　每月一線、6月和7月涉哪線？

Hot Talk 19:09 2022/06/23

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【著數優惠】富途推逢周五免費乘新巴城巴　本月涉788號線

富途公布，周五（6月24日）起逢周五與新巴城巴推出免費巴士計劃，市民只要登上指定「牛牛巴士」即可免費乘搭，計劃為期一年。富途今月免費請搭的是788號，來往港澳碼頭及小西灣，首班免費班次為明早（24日）7時05分於港澳碼頭開出，7月份將為往返灣仔、荃灣的930號線。富途表示，往後將每月於富途Facebook專頁發布。

隨「牛牛巴士」專線推出，富途亦於社交媒體Facebook及Instagram推出互動小遊戲，送出價值150元富途八達通及價值580元1比76「牛牛巴士」巴士模型等限量禮品。

富途創辦人李華指出，希望在投資層面以外，能在生活上照顧市民需要，多角度服務香港。新巴城巴發言人指出，希望透過計劃推動香港零排放轉型，鼓勵市民多搭交通工具。

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