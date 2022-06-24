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紐約租客排逾一粒鐘睇樓 無電梯靠咩賣點取勝？

環球社會熱點 09:05 2022/06/24

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美國紐約最近出現排隊睇樓墟冚場面，猶如香港樓市熾熱時的盛況。《紐約郵報》報道指，曼哈頓一個有3百多平方呎的1房單位近日吸引大量租客參觀，租客平均要排隊一個多小時才能睇樓。雖然單位所在樓宇未有電梯，要靠行樓梯上落，但以一賣點取勝。

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36歲的奧多諾霍（Aidan O'Donoghue）因被業主大幅加租近5成，最近在紐約市尋找平價住所。她發現曼哈頓有一個面積371方呎的高層1房單位，雖然沒有樓梯，但由於價格較市價低，決意前往睇樓。大廈坐落以夜生活聞名的East Village，屬當地繁華鬧區之一。

奧多諾霍到達後發現，原來早已排滿同樣等睇樓的潛在租客，長龍由大廈門口一直延伸至單位外。她在樓下先等待半個鐘才能進入大廈，並在焗促的樓梯間再排45分鐘，足足75分鐘才能竊探單位內貌。

奧多諾霍對單位大失所望，認為單位面積狹窄，僅設開放式廚房及小浴室，根本沒有客廳，睡房內亦只附一個小衣櫃﹑裝飾用壁爐和兩個窗戶。參觀完後她坦言需要考慮片刻，但地產經紀已告知，單位火速以逾2,337美元（1.8萬港元）租出，平均呎租達6.3美元（49港元），租金堪比香港。

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英國港人最愛升學校區 兩大熱點不入十大？ 【下一頁】

地產經理指，曼哈頓公寓單位平均租金首次突破4,000美元（3.12萬港元），估計同類型1房單位平均租金近3,000美元（2.34萬港元），單位以低市價租作招徠，馬上吸引大批租客睇樓及承租。

地產經理指新冠疫情緩和後，民眾陸續重返市區居住，加上愈來愈多青年人希望留在曼哈頓發展及讀書，促進當地租務需求。但紐約未有新住宅發展或改建，導致租賃市場求過於供，租金持續飆升。經理告知租客睇樓前要準備好相關證明文件，因加價搶租盤情況屢見不鮮。

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責任編輯：郭麗明

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