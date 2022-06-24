【iMoney GIFTaway】送富途經典牛牛公仔、牛牛頸枕

名額50份

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富途的牛牛公仔及頸枕向來搶手，需要努力儲積分才可兌換。而家唔使啦，今期iMoney送你得意的富途經典牛牛公仔(30份)及牛牛頸枕(20份)，係咪好想要呢?只要回答一條簡單問題，即可有機會獲得啦~

為幫香港人打打氣，富途破天荒聯乘城巴新巴推出一年港人免費乘坐巴士計劃，由今日起逢星期五將免費接載港人上下班，期間路線將遊走香港島、九龍及新界。首程路線為城巴788號線，由港澳碼頭往返小西灣，7月開始便會有930號線來往灣仔及荃灣，其後的路線會陸續更新。每個星期五只要遇到牛牛巴士，即可免費乘搭。

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕https://bit.ly/3NbUaal

截止日期﹕2022年6月30日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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