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【iMoney GIFTaway】送富途經典牛牛公仔、牛牛頸枕

理財智慧 12:00 2022/06/24

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【iMoney GIFTaway】送富途經典牛牛公仔、牛牛頸枕

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富途的牛牛公仔及頸枕向來搶手，需要努力儲積分才可兌換。而家唔使啦，今期iMoney送你得意的富途經典牛牛公仔(30份)及牛牛頸枕(20份)，係咪好想要呢?只要回答一條簡單問題，即可有機會獲得啦~

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如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕https://bit.ly/3NbUaal

 

截止日期﹕2022年6月30日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

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