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【疫市營商】特色咖啡店舒壓　吸客靠口碑新鮮感

商業 11:00 2022/06/24

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近年市場湧現不少特色主題咖啡店，讓市民可放鬆心情用餐。

港人生活壓力大，需要減壓之餘，加上沒法外遊，對「可紓緩放鬆心情的地方」更有需求，故近年市場湧現不少特色主題咖啡店。受訪市民林小姐曾光顧具園林風的工廈咖啡店、黃小姐則去過貓咖啡店。有商戶表示，5月份生意回升7成，惟近日疫情有變，預期會有一定影響，對8月次輪消費券抱期望。另有商戶認為最差時期已過，會以食物質素及食品新鮮感吸客。

【商場翻新】斥資3億港元　新城市廣場建「全方位空間活化計劃」

園林風工廈咖啡店「合十」店長Alan表示，餐廳在去年下旬開業，不久後遇上第五波疫情受影響，亦曾停業約一個月，4月復業後加上派發消費券及晚市重開等措施，明顯有更多客人使用電子支付。至5月份生意和人流亦進一步回升，生意表現回升7成左右比預期要好。

疫情雖有變 仍對暑假感樂觀

日式洋食樓上咖啡店Relish於2020年中開業，負責人李先生坦言有相當挑戰，本年初第5波疫情期間亦曾自發停業，4月以來緩和後，加上附近以商廈為主，不少公司解除在家工作安排等，至今生意回升至去年底左右水平。

以寵物友善為賣點的On Dog Dog Cafe負責人文凱表示，第5波疫情下曾有停業，亦做好防疫措施等再重開，由於4月消費券派發，有配合推出優惠及套票等，客人反應不俗，5月生意已回升6至7成，6月亦達8至9成。

不過消費券效應過後，「合十」店長Alan亦留意到午市稍有回落，估計是打工仔外出用饍意慾下降；惟同時要面對疫下物流延誤及成本上升，隨時應對食材變化。加上近日疫情有變，他注意到人流減少1至2成，預計6月難維持升勢，生意會比上月少三分一。現時主要在網上及社交平台宣傳，未有特別做推廣。對暑假經營情況仍感相對樂觀，相信可維持6月的表現，期望8月次輪消費券會更好。

Relish負責人李先生亦指，經營挑戰持續，包括食材成本上升及運送延誤等。雖然近日疫情似乎有變，但他認為最差情況已過，加上已做好各種防疫措施，會以平常心應對，對暑假經營情況感保守樂觀，預定會更新季節餐點，相信只要盡力做好，維持食物質素及餐牌新鮮感仍有助吸客。

寵物友善環境受落 口碑推介

雖然近日疫情有變化，On Dog Dog Cafe負責人文凱表示未有大影響，預計夏天較炎熱，有冷氣的寵物友善環境有吸引力。加上同店其他服務如狗酒店、訓練及狗泳池等亦有相當需求，對經營感樂觀，目前主要在網上社交平台宣傳及客人口碑介紹為主。

西貢柴太郎咖啡店負責人李小姐表示，疫下港人無法旅行反多了郊遊機會，因她飼養的柴犬偶爾會到店，漸受客人注意。4月時生意算是不錯，反而隨市區堂食及娛樂場所放寬，市民選擇增加及最近天氣不佳炎熱，平均人流反有所減少，傳統上生意在9月後行山季節會好一些。

【食品通脹】野村集團警告　亞洲食品通脹最高點仍未來臨

記者:王浩賢

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