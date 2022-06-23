【濠賭股】銀娛、新濠同繳4560萬元延長澳門博彩批給期限至今年底　另分別交近16億及8億元擔保

▲ 銀娛已與澳門政府訂立合同，延長博彩批給期限至今年底。

銀娛 （00027） 宣佈，已與澳門政府訂立批給修訂合同，延長6月26日到期的博彩批給期限至今年12月31日。根據該合同，銀娛須於合同簽署日起3個月內，向澳門政府支付4,700萬澳門元（約4560萬港元），作為延長批給合同的溢價金。

銀娛亦須向澳門政府提交不少於16.3億澳門元，即相等於約15.8億港元銀行擔保，以保證在已延期之博彩批給合同屆滿後，履行潛在的勞動責任。此外，銀娛集團成員已簽署承諾書，於博彩批給合同屆滿日，無償轉讓有關賭場及相關資產予澳門政府。

永利澳門須至少11.75億銀行擔保 金額會隨僱員實際人數而增加

永利澳門 （01128） 同樣與澳門政府訂立批給延長協議，期限同為12月31日，並須支付4,700萬澳門元作延長的合約溢價金。

另外永利澳門須批給延長 協議日期起三個月內向澳門政府提供不少於12.10億澳門元（約11.75億港元）的銀行擔保，永利澳門稱，澳門政府可因應聘用的僱員實際人數而要求增加上述擔保金額。經澳門政府批准，永利澳門已與新濠簽訂新濠轉批給延長協議。

新濠須繳約8億銀行擔保

新濠國際 （00200） 發公告披露附屬公司新濠博亞娛樂（美：MLCO）旗下新濠博亞澳門的博彩次特許經營權同樣延長至12月底。

新濠博亞澳門支付4,700萬澳門元作為延長費用，並在簽訂延長協議之日起三個月內向澳門政府提交金額不少8.2億澳門元（約8億港元）的銀行擔保。

新濠博亞娛樂亦宣佈，根據延長協議及目前適用之澳門法律，新濠博亞澳門亦確認， 按照與澳門政府之協議，澳門新濠鋒娛樂場、新濠天地娛樂場及新濠影滙娛樂場之博彩區、博彩支援區及博彩設備，將在次特許經營權屆滿後以不附帶任何費用或產權負擔之方式無償復歸予澳門特區。

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