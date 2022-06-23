【濠賭股】六大博企同繳4560萬元延長澳門博彩批給期限至今年底　另限3個月內繳交8億至22億不等銀行擔保（第二版）

▲ 【濠賭股】六大博企同繳4560萬元延長澳門博彩批給期限至今年底 另限3個月繳交8億至22億不等銀行擔保

銀娛 （00027） 宣佈，已與澳門政府訂立批給修訂合同，延長6月26日到期的博彩批給期限至今年12月31日。根據該合同，銀娛須於合同簽署日起3個月內，向澳門政府支付4,700萬澳門元（約4560萬港元），作為延長批給合同的溢價金。

銀娛亦須向澳門政府提交不少於16.3億澳門元，即相等於約15.8億港元銀行擔保，以保證在已延期之博彩批給合同屆滿後，履行潛在的勞動責任。此外，銀娛集團成員已簽署承諾書，於博彩批給合同屆滿日，無償轉讓有關賭場及相關資產予澳門政府。

金沙中國繳22.4億銀行擔保 料冠絕6大博企

金沙中國 （01928） 旗下威尼斯人澳門經澳門政府許可及批准，已與銀河簽立的轉批給合同之修改合同。金沙中國會交4700萬澳門元作延長的合同溢價，並在3月個月提供23.1億澳門元（約22.4億港元）銀行擔保，以保證延長合同屆滿後履行其現有的勞動債務承擔。

澳博獲延長博彩經營批給 成功重新融資銀團貸款融資

澳博 （00880） 發公告指，澳門政府與澳娛綜合已訂立批給修改合同，並須邀交4700萬澳門元作延長合同的溢價金。澳娛綜合已按按博彩批給合同規定及根據澳門博彩法在終止博彩批給合同時在並無賠償相關娛樂場及相關資產下轉讓予澳門政府簽署承諾函。

澳博宣佈，6月20日，澳娛綜合與由工商銀行（澳門）牽頭的銀團就最高達190億港元貸款融資訂立協議，包括一項90億港元定期貸款融資及一項100億港元循環貸款融資，絕大部分新貸款融資將用作償還澳娛綜合於2016年9月訂立的現有銀團貸款融資，重新融資後，澳娛綜合將有額外60億港元流動資金。

美高梅中國須交8.5億銀行擔保 將安排獨立銀行發出

副牌方面，澳娛綜合已與美高梅中國 （02282） 旗下美高梅金殿超濠訂立批給修改合同。美高梅中國稱，會向政府繳納 4,700萬澳門元作延長合同溢價，並會3個月內向澳門政府提交一筆不少於8.8億澳門元（約8.54億港元）銀行擔保。

美高梅中國稱，澳門政府要求提供銀行擔保，以令美高梅金殿超濠的員工更加安心，美高梅金殿超濠將在可行情況下盡快安排由獨立銀行發出該銀行擔保。

永利澳門須至少11.75億銀行擔保 金額會隨僱員實際人數而增加

永利澳門 （01128） 同樣與澳門政府訂立批給延長協議，期限同為12月31日，並須支付4,700萬澳門元作延長的合約溢價金。

另外永利澳門須批給延長 協議日期起三個月內向澳門政府提供不少於12.10億澳門元（約11.75億港元）的銀行擔保，永利澳門稱，澳門政府可因應聘用的僱員實際人數而要求增加上述擔保金額。

經澳門政府批准，永利澳門已與新濠簽訂新濠轉批給延長協議。

新濠須繳約8億銀行擔保

新濠國際 （00200） 發公告披露附屬公司新濠博亞娛樂（美：MLCO）旗下新濠博亞澳門的博彩次特許經營權同樣延長至12月底。

新濠博亞澳門支付4,700萬澳門元作為延長費用，並在簽訂延長協議之日起三個月內向澳門政府提交金額不少8.2億澳門元（約8億港元）的銀行擔保。

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