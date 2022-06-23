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【英國經濟】英國6月製造業PMI差過預期、經濟空轉跡象浮現　歐元區PMI同遜預期

宏觀解讀 18:17 2022/06/23

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【經濟增長】英國6月製造業PMI差過預期、經濟空轉跡象浮現　歐元區PMI同遜預期

持續通脹壓力不利英國製造業及服務業，英國6月製造業採購經理指數（PMI）放緩至53.4，為2020年7月以來新低，差過預期的53.7以及5月份的54.6。不過，英國6月綜合PMI為53.1，好過預期的52.6，但與5月份表現相若。而英國6月服務業PMI為53.4，好過預期的53，而前值為53.4。

企業需求近乎停滯 只靠前數月訂單支撐

標普全球首席商業經濟學家Chris Williamson指出，英國經濟開始像是在空轉，由於企業需求近乎停滯，靠著前幾個月的訂單支持目前的業務增長。

Williamson提到，尤其是製造商正在努力應對訂單下滑，尤其是出口訂單，而服務業近期出現逆轉，主要是因疫後需求迅速復甦，生活成本上升。

通脹率將未來一段時間保持歷史高位

Williamson稱，商業信心現在已經跌至過去預警經濟衰退即將來臨的水平，雖然有跡象表明通脹可能很快見頂，但調查數據顯示通脹率將在未來一段時間內保持歷史高位。

此外，歐元區6月PMI初值為52，差過預期的53.9；歐元區服務業PMI初值為52.8，差過預期為55.5；綜合PMI為51.9，差過預期的54。

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