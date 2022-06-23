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【消費優惠】Pricerite實惠旺角分店展銷會開鑼 多款精選貨品低至3折

理財智慧 18:28 2022/06/23

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位於創興廣場的Pricerite實惠旺角的分店展銷會經已開鑼，多個品牌的家居及生活用品都一應俱全。由即日起至6月30日，多款精選貨品低至3折，如Hisense 電視、imarflex 及Midea 家電、bMola 空氣清新機等。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

旺角分店展銷會

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場地庫B1

日期：即日起至6月30日

營業時間：11am-9pm

 

【食品安全】兩款進口Häagen-Dazs雪糕驗出農藥　食安中心呼籲市民勿食用【下一頁

【消費情報】MOKO新世紀廣場大口仔主題活動 設6大山系露營打卡區 The Point會員消費換領獨家精品【下一頁

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同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

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責任編輯：羅浩濂

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