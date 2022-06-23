【消費優惠】Pricerite實惠旺角分店展銷會開鑼 多款精選貨品低至3折

位於創興廣場的Pricerite實惠旺角的分店展銷會經已開鑼，多個品牌的家居及生活用品都一應俱全。由即日起至6月30日，多款精選貨品低至3折，如Hisense 電視、imarflex 及Midea 家電、bMola 空氣清新機等。

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旺角分店展銷會

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場地庫B1

日期：即日起至6月30日

營業時間：11am-9pm

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責任編輯：羅浩濂