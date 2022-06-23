【通貨膨脹】全球食品成本持續上升 世界銀行預測今年食品價格將上漲約20%

隨著俄烏沖突，疫情影響等多個不利因素影響，通貨膨脹正從穀物和食用油蔓延到肉類、加工食品，有專家預計，全球食品成本變動影響亞洲的時間約六個月後展現，亞洲食品價格將在未來幾個月內持續上漲，當中又以新加坡、南韓和菲律賓漲幅最大。

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除了日本外，亞洲國家在5月的平均食品價格年增5.9%，去年12月為2.7%。主要是因為中國疫情封鎖、泰國豬瘟疫情，以及印度熱浪等問題加劇食品價格上漲幅度。亞洲食品價格在全球價格變動後六個月才會反應，因此今年亞洲還會看到食品價格繼續上漲。針對農產品方面，由於種植新鮮農產品至少需一年收成，其他國家無法迅速填補烏克蘭和俄羅斯的空白，因此即使戰爭結束，食品價格也不會立即恢復戰前價格。

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世界銀行 (World Bank) 報告稱，預計今年食品價格將上漲約 20%，並室2023年回落。但食品價格波動關鍵在投入成本，如果明年能源和化肥價格沒有如預期緩和，食品價格還是會面臨上漲壓力。有專家分析指，如果小麥供應持續不足，各國將被迫尋找替代品，導致稻米等產品價格亦同步上漲。

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記者：鄭日棱